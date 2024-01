Reportage aus Bulgarien in der Sachsenlandhalle

"Bulgarien - Der unbekannte Schatz im Südosten Europas" heißt die Live-Multivisionsshow, die der Thüringer Weltenbummler und Sportler Ralf Schwan am heutigen Freitag ab 20 Uhr in der Glauchauer Sachsenlandhalle präsentiert. Berggipfel (Foto: auf Bulgariens höchstem Berg Musala im Rila-Nationalpark), unzählige Bergseen, tiefe Schluchten und Täler, Höhlen, wilde Flüsse und Bäche, eine einzigartige Karstlandschaft, das Meer, Kultur, Tradition und, und, und. Bulgarien wurde für Ralf Schwan nach eigenen Angaben zu einem Traumwanderland in Europa. Ein echter Geheimtipp. Zu Fuß, mit der Bahn und mit dem Auto durchquerte er das Balkanland. Ralf Schwan zeigt in seiner Live-Reportage Bekanntes, Neues und Unentdecktes. Karten für 15 Euro sind an der Abendkasse erhältlich. (mib)

