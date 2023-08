Restauratorinnen berichten über ihre Arbeit an Epitaphien

Derzeit werden drei Epitaphien auf dem Lettner im Dom St. Marien in Freiberg restauriert. Im Anschluss an die heutige Abendmusik, die um 19.30 Uhr beginnt, stellen die beiden Restauratorinnen Silvia Oertel und Susanne Mayer ihre Arbeit an den Epitaphien vor. Sie freuen sich auf viele Interessenten, teilte Superintendentin Hiltrud Anacker mit. Diese Veranstaltung ist kostenlos. Im Bild ist Diplom-Restauratorin Susanne Mayer bei Reinigungsarbeiten an einem der drei Epitaphien zu sehen. Zur Abendmusik spielt Els Biesemans aus Zürich vorher die Silbermannorgeln im Dom und gibt damit schon einen kleinen Vorgeschmack auf die am 1. September beginnenden Silbermanntage. Els Biesemans ist eine Virtuosin mit warmer Ausstrahlung, ihre Konzerte zeichnen sich durch stilvolle und unkonventionelle Programme aus, heißt es zur Ankündigung. Karten für die Abendmusik gibt es im Domladen. (mer)