"Rigoletto" kehrt auf Theaterbühne zurück

Giuseppe Verdis "Rigoletto" kehrt am Sonntag, 17 Uhr wieder auf den Spielplan des Freiberger Theaters zurück. Neu in dieser Spielzeit: Es dirigiert der 1. Kapellmeister José Luis Gutiérrez, und Inkyu Park singt und spielt den Herzog. (Foto Lindsay Funchal und Inkyu Park sowie Kinderstatisten). Auch in den kleineren Partien des Borsa und der Gräfin Ceprano stellen sich mit Juhyuk Kim und Marina Medvedeva neue Ensemblemitglieder vor. Musikalische "Arabesquen" gibt es bereits am Sonnabend, 18 Uhr im Kreuzgangensemble des Freiberger Doms. Über viele Jahre bereicherten Mariana und Valentin Gogov mit ihren Violinen die Kammermusikreihe der Mittelsächsischen Philharmonie. Gemeinsam mit Klavierpartnerin Daniela Grigorow verabschieden sie sich von ihrem Publikum. Weitere Veranstaltungen sind am 21. Oktober 19 Uhr auf Schloss Bieberstein und am 22. Oktober 17 Uhr auf Gut Gödelitz. (fp)

