"Rigoletto" kommt zusätzlich am Pfingstsonntag auf die Bühne

Vier praktisch ausverkaufte und vom Publikum umjubelte Vorstellungen erlebte in den letzten drei Wochen die Neuinszenierung von Giuseppe Verdis "Rigoletto" am Freiberger Theater. Zusätzlich zu den ursprünglich geplanten Terminen gibt es jetzt deshalb eine Aufführung am Pfingstsonntag, 19.30 Uhr. In zwei kleineren Rollen stellt sich dabei eine alternative Besetzung vor, und zugleich verabschiedet sich der Wiener Tenor Clemens Kerschbaumer als Herzog. Nach der Sommerpause feiert die Inszenierung von Juana Ines Cano Restrepo dann im Theater Döbeln Premiere und kehrt anschließend auch auf die Freiberger Bühne zurück. Im Bild: Beomseok Choi als Rigoletto will seine Tochter Gilda (Lindsay Funchal) um jeden Preis beschützen - und wird gerade dadurch mitschuldig an ihrem Tod.