Rilke-Abend in der Freiberger BiB

Seine Texte, Gedichte, Romane über die Liebe sind unverzichtbar. Was aber lebte und erlebte Rainer Maria Rilke in realen Beziehungen? Seine Briefwechsel mit den Frauen an seiner Seite und insbesondere den lebenslangen mit seiner fünfzehn Jahre älteren Geliebten Lou Andreas-Salomé geben tiefe Einblicke. In außergewöhnlicher Art und Weise und mit vertonten Artpop-Songs bekannter Rilke-Gedichte, präsentieren Mayjia Gille (Musikerin, Lyrikerin, Schauspielerin) mit ihren Kollegen Timm Völker und Max Sterba diese unterhaltsame musikalische Lesung: am Sonntag, den 4. Februar um 17 Uhr in der Freiberger Bühne in der Borngasse (BiB). Karten für 19, ermäßigt 17 Euro gibt es in der Theaterkasse im Silbermannhaus am Schloßplatz in Freiberg (heute von 10 bis 12.30 Uhr geöffnet) sowie an der Abendkasse.

tickets@mittelsaechsisches-theater.de