Ritter und Gaukler kehren auf Burgruine Elsterberg zurück

Die Zeit zurückgedreht wird am diesem Samstag und Sonntag auf der frisch sanierten Elsterberger Burgruine. Dort ist das Mittelalter zu Gast. Musiker, Ritter, Gaukler, Tänzer auf Scherben und Handwerker präsentieren ihre Künste den Besuchern. Zum 20. Mal wird das von der Coex GmbH Cottbus organisierte Spektakel im historischen Ambiente ausgetragen. Dabei gibt es allerhand zum Schauen und Mitmachen für Groß und Klein. "Christopher vom Alaunberg" spielt Puppentheater für Kinder. Sie können sich auch beim Kerzenziehen oder einer Fahrt auf einem historischen Kettenkarussell vergnügen. Um Ruhm und Ehre geht es in Schwertkämpfen der Ritter zu Reychenfels. Los geht es an beiden Tagen 11 Uhr. Am Samstag beendet ein Tavernenspiel mit Feuerspektakel gegen 23 Uhr den Tag. Das Fest endet nach einem Abschlussspektakel am Sonntag, 18 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro für Erwachsene, 6 Euro für historisch Gewandete. Familienkarten sind zu 25 Euro erhältlich. Kinder bis sieben Jahre haben freien Eintritt. (jst )