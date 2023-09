Im Science-Fiction-Epos "The Creator" soll ein Spezialagent einen mysteriösen Architekten für Künstliche Intelligenz eliminieren

Vor sieben Jahren begeisterte der britische Filmemacher Gareth Edwards mit seinem Spin-off-Film "Rogue One: A Star Wars Story" die Fans. Der 48-Jährige hat sich danach lange Zeit für sein nächstes Projekt genommen. Doch das Timing ist perfekt. Sein dystopisches Science-Fiction-Epos "The Creator" behandelt nämlich eines der Topthemen der Gegenwart. Es dreht sich um Gefahren und Chancen der Künstlichen Intelligenz. Im Kern des vielschichtigen und visuell imposanten Dramas steht eine tragische Liebesgeschichte.

Das Jahr 2065. Nach einer nuklearen Explosion in Los Angeles, bei der eine Million Menschen getötet wurden, haben die USA der Künstlichen Intelligenz (KI) den Krieg erklärt. Die Technologie wird verboten und systematisch zerstört, nicht nur auf US-Territorium. Mit einem riesigen Raumschiff namens Nomad sind Spezialkräfte unterwegs, um weltweit künstliche Lebensformen und ihren Ursprung auszuschalten.

Hingegen gehört KI im Land New Asia zum alltäglichen Leben. Humanoide Roboter helfen auf dem Feld oder als Taxifahrer und ziehen sogar Waisenkinder auf. In New Asia soll US-Spezialagent Joshua (John David Washington) den mysteriösen KI-Architekten Nirmata finden. Undercover verliebt er sich in die KI-Ingenieurin Maya (Gemma Chan). Bei einem Zugriff fliegt er auf und verliert seine hochschwangere Frau.

Als es fünf Jahre später überraschend ein Lebenszeichen von Maya gibt, lässt sich der trauernde Joshua auf eine weitere Mission in New Asia ein. Nirmata hat eine Superwaffe entwickelt, die Kriege beenden und angeblich auch die Menschheit auslöschen kann. Joshua soll sie zerstören. Doch die Waffe ist ein Roboter-Mädchen mit Emotionen. Joshua nimmt das Kind in seine Obhut und entwickelt Gefühle für sie. Er nennt sie Alphie und macht sich mit ihr auf die Suche nach Maya.

John David Washington erweist sich nach "Tenet" erneut als perfekte Wahl dafür, wenn es darum geht, einen vielschichten Protagonisten in einem intelligenten Hollywood-Blockbuster zu spielen. Neben Gemma Chan ("Eternals", "Crazy Rich") glänzt Oscar-Gewinnerin Allison Janney ("I, Tonya") als harte Spezialagentin, die in ihrem Kampf gegen Künstliche Intelligenz keine Gnade kennt. Der japanische Tausendsassa Ken Watanabe ("Inception") spielt den Roboter Harun.

Statt auf teure Studiokulissen zu setzen, filmte Edwards in den malerischen Landschaften von Kambodscha, Nepal, Indonesien, Thailand und Japan. Im Nachhinein wurden die futuristischen Gebäude, Fahrzeuge und Figuren hinzugefügt. Das Resultat ist optisch, aber auch inhaltlich beeindruckend. "The Creator" ist einer der besten Science-Fiction-Filme der letzten Jahre. Edwards ist ein spannendes und bewegendes Epos gelungen, das auf allen Ebenen überzeugt. "Ich habe nicht alle Antworten", sagt Edwards, der bewusst einige Fragen offen lässt. "Die Antworten sind auch nie so interessant." (dpa)Philip Dethlefs

The Creator

USA 2023, 133 Min., Science-Fiction

Regie: Gareth Edwards,

Darsteller: John David Washington, Gemma Chan, Ken Watanabe, Sturgill Simpson, ab 12 Jahren

Bewertung:

Foto: 20th Century Studios/dpa