Rock 'n' Roll und Robin Hood auf der Greifensteinbühne

Eine der erfolgreichsten Rock-'n' Roll-Shows Deutschlands ist am Sonntag auf der Greifensteinbühne in Ehrenfriedersdorf zu erleben. Beim Buddy-Holly-Musical (Foto) haben die Musiker ihren neuen Frontmann Stefan "Preston" Klebrig von den Firebirds im Gepäck und mit ihm ein völlig neues Programm. "In ihrer aktuellen Show widmen sie sich mit Leidenschaft den größten Hits der Rock 'n' Roll- und Twist-Ära. Dabei handelt es sich um eine temporeiche Show, voller Witz und Esprit, bei der nicht nur Fans auf ihre Kosten kommen", heißt es in der Ankündigung. Los geht es 19 Uhr. Bereits am Samstag, 15 Uhr, ist das Schauspielstück "Robin Hood" zu sehen. Präsentiert wird laut Ankündigung ein märchenhaft-humorvolles Spektakel für die ganze Familie, das die Geschichte um den Kampf der Robin-Hood-Gang mit dem fiesen, selbst ernannten König John und dem noch fieseren Guy von Gisborne behandelt. Genauso erzählt wird die Liebesgeschichte zwischen Robin und Lady Marian. "Es gibt lebendige Bäume und eigensinnige Pfeile, eine echte Ziege, aber auch spannende Kämpfe, um die heimtückische Intrige gegen den rechtmäßigen König Richard Löwenherz erfolgreich zu vereiteln." (urm)