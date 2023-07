Rock, Pop, Punk und Wave im Wasserschloss in Chemnitz

Das ist ein Wochenende der Extraklasse in Chemnitz: Heute kommen die "Sportfreunde Stiller" nach Chemnitz. "Classics meet new Hits, annähernd zeitgemäßer Powerpop fast ohne Hiphopelemente", kündigt das erfolgreiche bayerische Rocktrio an. "Wir haben unfassbar Bock und sind Feuer und Flamme für die Musik, für die Band, für die Sportfreunde, fürs Zusammenkommen unter dem Himmel der sportfreundlichen Rockmusik." Am Freitag gibt es das Retromanticfest. Auf der Bühne zu erleben sind die schwedische Synthi-Pop/New Wave-Sensation Kite aus Malmö, die kanadischen Post-Punk-Heroes Actors aus Vancouver und Italiens Cold Wave/Dark Wave-Institution Ash Code aus Neapel. Und am Samstag gibt es besten Pop mit Singer/Songwriter Bosse (Foto) zu erleben. "Sunnyside" ist der Titel seines 8. Albums. (fp)

Chemnitz Wasserschloss Klaffenbach, Wasserschloßweg 6, Do 20 Uhr (Sportfreunde Stiller+Umme Block), Fr 19.30 Uhr (Retromantic Fest), Sa 20 Uhr (Bosse), Tickets in allen "Freie Presse"-Shops.