Rocklegende Wolf Maahn tritt in Bad Elster auf

Am Samstag präsentiert Rocklegende Wolf Maahn dem Publikum des König-Albert-Theaters sein Soloprogramm "Unter einem großen Himmel". Seine Songs erreichten schon in den 1980er-Jahren Kultstatus, bis heute landen seine Alben regelmäßig in den Verkaufscharts und seine zeitlose Rockpoesie trifft immer noch mitten ins Herz: Vorhang auf für Wolf Maahn! Der Kölner gilt als einer der einflussreichsten und beständigsten Musiker des Landes. Seit einigen Jahren geht Maahn, der schon mit Rio Reiser Songs schrieb, auch solo auf Tour. Eine Gitarre, ein stampfender Fuß - dann ertönt seine unverwechselbare Stimme. Und wenn er pur, hautnah und intensiv seine gefühlvollen Rockhymnen singt, gerät das Publikum in Ekstase. Dabei kann sich einer der wohl besten deutschen Live Acts auf Rockklassiker und lyrische Geniestreiche wie "Rosen im Asphalt", "Ich wart auf Dich" oder "Kind der Sterne" verlassen. Seine Songtexte wirken dabei oft so frisch am Puls der Zeit, als hätte er sie gerade erst geschrieben. (fp)

Bad Elster König-Albert-Theater, Theaterplatz 1,

Sa 19.30 Uhr