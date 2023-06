Römer-Sommerfest auf Burg Scharfenstein

An diesem Wochenende bittet die Burg Scharfenstein zum Römer-Sommerfest. Mit Livedarstellungen, Mitmachaktionen für Groß und Klein und kindgerecht aufbereiteten Erläuterungen können die Besucher in den Alltag der Römer eintauchen. Dabei geht es um Gesichtspunkte wie: Wie wohnten die Römer? Wie war das Leben im Feldlager? Welche alltäglichen Utensilien nutzten sie und welche Rituale pflegten sie? "Alle eure Fragen könnt ihr zu Live-Vorführungen direkt an die erprobten Römer der Gruppe Lucius Sidonius Callidus stellen", heißt es in der Ankündigung. Vom Speerwerfen, Bogenschießen, Manuballistaschießen (Handgeschütz), dem Anprobieren der Legionärsausrüstung und Nadelbinden-Workshop ist alles dabei in Sachen Mitmachaktionen. Geöffnet ist Sonnabend und Sonntag jeweils 10 bis 17 Uhr. Eine Familienkarte kostet 40 Euro. Bei den Einzeltickets zahlen Erwachsene 15 Euro, Ermäßigte 11 Euro. (urm)