Romantische Fürstenweihnacht am Sonntag im Greizer Schloss

In Erwartung all der Gäste wird das Greizer Residenzschloss der Fürsten Reuss Älterer Linie aus dem 19. Jahrhundert am dritten Adventssonntag prachtvoll strahlen. Die Romantische Fürstenweihnacht will auch dieses Jahr die Menschen verzaubern. Das Schloss wird für einen Tag zum Schauplatz der Geschichte. Mehrere historische Modenschauen, aromatische Düfte, Weihnachtskonzerte, Puppentheater sowie fürstliche Genüsse bilden ein Fest für die Sinne. "Der gesamte Hofstaat der Romantischen Fürstenweihnacht wird in historische Kostüme gewandet sein", blickt Museumsleiter Rainer Koch (Foto) freudig voraus. Die Besucher erleben am Sonntag von 11 bis 18 Uhr in dem romantischen Ambiente der authentischen historischen Räumlichkeiten wie Salon und Esszimmer festliche Vorfreuden. Die neue Weihnachtsausstellung gibt es obendrein zu sehen. Empfohlen wird auch das Weihnachtscafé in der Fürstlichen Galerie. (sim)

