Romantischer Adventsmarkt auf Schloss Rochsburg

Mag es draußen noch wettern, innerhalb der Mauern des Schlosses Rochsburg können die Besucher am Wochenende ungestört eine Vielzahl an Ständen entdecken, im Geruch von Punsch schwelgen und sich ganz und gar der Weihnachtsvorfreude hingeben. Der Adventsmarkt erstreckt sich über zwei Etagen des Museums. Die Händler bieten Produkte von Keramik und Schmuck über Schnitzereien, handgemachte Kleidung, Buchbinderei, Filz- und Häkeltiere, Weihnachtsdekoration bis hin zu Honig, Marmelade und Wurst vom Hochlandrind an. Die kleinen Gäste können in einer Wichtelwerkstatt Geschenke basteln oder beim Kinderschminken sich selbst in eine Märchenfigur verwandeln lassen. Mit etwas Glück begegnet man sogar dem Weihnachtsmann. An beiden Tagen spielt Pandel's Marionettentheater. Am Sonntag sorgt die Drehorgelspielerin Leier Rike für weihnachtliche Klänge im Burghof. (fp)

Rochsburg Schloss, Schloßstraße 1, Sa 11 - 18 und So 11 - 17 Uhr