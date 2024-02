Rückblick auf ein Stück Chemnitzer Verkehrsgeschichte

Im Bürgerhaus Brühl-Nord ist noch bis Ende März eine Fotoausstellung zu sehen, die der Chemnitzer Straßenbahnenthusiast Maik Wagner (im Bild) gestaltet hat. Wagner fuhr schon als Kleinkind für sein Leben gern Straßenbahn. Aufgewachsen in Hilbersdorf, stieg er mit seinen Eltern meist in die Linie 8. Als er größer war, stand er am liebsten im sogenannten Perron, also an der offenen Tür der Straßenbahn, was man als Kind nicht durfte. Diese frühen Erlebnisse prägten ihn und machten einen Straßenbahnfan aus ihm. Die Linie 8 fuhr seit 1975 nicht mehr nach Hilbersdorf, sondern verkehrte nur noch zwischen der Zentralhaltestelle und der Weststraße. Als auch die Strecke zur Weststraße eingestellt wurde, "wollte ich dabei sein", sagt Wagner. Als die Linie 8 schließlich am 15. Oktober 1983 ein letztes Mal den Kaßberg hinauf fuhr, schoss er die letzten Fotos der Bahn. In diesem Jahr fotografierte Wagner die ehemalige Strecke zwischen Zenti und Weststraße noch einmal. Diese Aufnahmen stellt er in der kleinen Ausstellung jenen aus den 1980er-Jahren gegenüber. Dazwischen findet sich viel Text zur Geschichte der Linie 8. Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit dem Verein Straßenbahnfreunde Chemnitz, der auch Fotos zur Verfügung gestellt hat. (jpe/gp)

Geöffnet ist das Bürgerhaus Brühl-Nord, Müllerstraße12, montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr.