Rundgang durch 1000 Jahre Modegeschichte

"Von Absatz bis Zylinder" heißt eine Sonderführung auf Schloss Rochsburg. Bei einem circa einstündigen Rundgang kann man in eintausend Jahre Modegeschichte abtauchen. Bei der Reise vom Mittelalter bis zur Neuzeit erwartet die Besucher auch die eine oder andere Überraschung. Man erfährt zum Beispiel, was es mit den Höllenfenstern auf sich hat und was man früher unter den Kostümen trug. Tipp: Die Führung mit einem Besuch der neuen Sonderausstellung verbinden. Auch hier spielt Mode eine entscheidende Rolle. Unter dem Titel "Meine 1920er-Jahre" werden Schätze aus der Sammlung August Ohm präsentiert - Modeschöpfungen, Accessoires und Stoffentwürfe sowie Gemälde sowie Zeichnungen von Wilhelm Ohm.

Da nur begrenzt Plätze verfügbar sind, sollte man sich rechtzeitig Tickets sichern:

schloss-rochsburg.ticketfritz.de

Lunzenau Museum Schloss Rochsburg, Schloßstraße 1, So 14 Uhr