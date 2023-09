Ryan Sheridan in Annaberg-Buchholz

Ryan Sheridan stammt aus dem County Monaghan im Nordosten der Republik Irland. Bereits mit sieben Jahren lernte Ryan Geige und spielte für einige Jahre traditionelle irische Musik. Mit 15 Jahren wurde er Tänzer bei "Riverdance" und tourte ausgiebig durch Amerika, Europa und Asien. Im Alter von 18 Jahren zog Ryan Sheridan nach New York City, um im Gershwin Theatre am Broadway aufzutreten - hier entdeckte er sein Interesse am Songwriting. Nach Jahren am Broadway und Auftritten in Pubs und Clubs in New Yorks Lower East Side kehrte er nach Irland zurück. Nachdem er in mehreren Bands gespielt und ein Live-Club in Irland eröffnet hatte, beschloss er, sich als Straßenmusiker in Dublin zu versuchen - und wurde prompt von einem Plattenlabel entdeckt. Seitdem hat Sheridan dauerhafte Präsenz auf Konzertbühnen. Am Samstag kommt er in die "Alte Brauerei". (fp)

Annaberg-Buchholz Alte Brauerei, Geyersdorfer Str. 34, Sa 21 Uhr, Tickets in allen "Freie Presse"-Shops.