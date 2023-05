Sächsisches Landessängerfest in Plauener Kirchgemeinden

Der gemischte Chor Chornblume (Foto) bereichert an diesem Wochenende das sächsische Landessängerfest, das in Plauen stattfindet. Die Sängerinnen und Sänger wollen die Besucher mit Stimmkraft zwischen Spaß und Perfektion begeistern. Das musikalische Spektrum des Chores, der am heutigen Samstag ab 18 Uhr in der Plauener Erlöserkirche zu hören ist, reicht vom Frühbarock über die Romantik, Afrikanischen Traditionals, Irisch Dance bis zu Filmmusiken, Jazz und Swing. Unter dem Motto "Singen macht Freude. Singen geht ins Ohr, bewegt Körper und Seele und schwingt lange nach" treffen sich die rund 30 Mitglieder zweimal im Jahr zu Probenwochenenden, diesmal in Plauen. Das Konzert der Chornblume ist der Auftakt zum Landessängerfest der Freikirchlichen Chöre in Sachsen, das seinen Höhepunkt im Festgottesdienst am Sonntag um 14.30 Uhr in der Plauener Johanniskirche erlebt. Der Eintritt ist jeweils frei. (bju)