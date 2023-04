Sänger, Gitarrist und Entertainer in der Alten Mensa

Bernd Begemann, Sänger, Gitarrist und Entertainer, ist am kommenden Samstag, ab 20.30 Uhr, Einlass 19.30 Uhr, in der Alten Mensa, Petersstraße 5, in Freiberg zu Gast. Sein Album "Eine kurze Liste mit Forderungen" aus dem Jahr 2015 zelebriert Pop als Ereignis, heißt es in der Vorankündigung. Das große Lob was, er für sein Album unter anderem von der Zeitschrift "Intro" erhalten hat, lässt sich eins-zu-eins auf seine Konzerte übertragen. Zwei bis drei Stunden spielt er immer. Singt. Erzählt. Begeistert. Begemann, geboren 1962 in Braunschweig, gilt als Mit-Erfinder der Hamburger Schule, einer losen Musikbewegung, die Ende der 1980er-Jahre entstand und ihren kommerziellen Höhepunkt Mitte der 1990er-Jahre erreichte. Sie knüpfte an Traditionen der Neuen Deutschen Welle an und verband sie mit Elementen von Indie-Rock, Punk, Grunge und Pop. Tickets kosten 6 Euro, für Studenten 4 Euro. (fp)