Sänger lädt zu Gedankenspielen ein

Im Stadthallenpark sollen Besucher des Parksommers am Samstagabend berührende deutsche Popsongs zu hören bekommen. Um 20 Uhr wird Pascal Blenke (Foto), Sänger und Pianist aus Stuttgart, sein Debütalbum "Gedankenspiele" in Akustikversionen präsentieren. Es gibt eine Frage, die den 23-Jährigen schon sein ganzes Leben lang begleitet und die er nun auf seinem Debütalbum verarbeitet: Wo gehöre ich hin? Mit seiner warmen und zugleich klaren Stimme stellt Blenke in seinem Liedern Fragen, offenbart Ängste, Gedanken, Verletzbarkeit aber auch Träume. Blenke studierte Jazz und Pop Gesang in Stuttgart und war Sänger im Bundesjazzorchester, mit dem er auf großen und kleinen Bühnen auftrat. Mit einem Mix aus groovigen Beats und berührender Klaviermusik deckt er eine große Bandbreite des Deutschpop ab. Seinen Songs hört man die Jazz-Einflüsse seiner bisherigen Lebensstationen an. (fp)