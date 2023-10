Saisonstart mit Premiere zu Stück über Beziehungsalltag

Im Kabarettkeller beginnt am Donnerstag um 20 Uhr die Vorstellung von "Paul & Paula". Dabei soll das Alltagsleben eines Pärchens näher beleuchtet werden. Und wie sich herrausstellt, ist in dieser Beziehung alles ganz normal. Oder doch nicht. Zumindest, so wird in der Ankündigung des Programms verraten, könnte das Leben eigentlich schön sein. Computer spielen, kochen, mit Freunden treffen, in den Urlaub fahren ... Aber nein! Paul und Paula haben eine ganz normale Beziehung und alles artet in Streit aus. Und anstatt mal zu sagen, was jetzt gerade das Problem ist, gibt es ironische Sprüche und sarkastische Bemerkungen. Und wenn dann noch mit eher seltsamen Weisheiten gearbeitet wird, wie etwa "Es ist nicht gerade das Wahre vom Ei!", dann gibt es für das Paar nicht viel zu lachen, dafür aber für das Publikum. In die Rollen von Paul und Paula schlüpfen Paul Ulbricht und Pauline Geilert (Foto). Weitere Informationen zum Stück, weiteren Vorstellungen und Tickets gibt es im Internet. (fp)

www.www.das-chemnitzer-kabarett.de