Sandmännchen mit Fuhrpark und Freunden zu Besuch im Vogtlandmuseum

Im Jahr seines 100. Bestehens hat das Vogtlandmuseum in Plauen ganz besonderen Weihnachtsbesuch: das Sandmännchen. Ein Highlight der Sonderausstellung ist das vom Sandmännchen-Vater Gerhard Behrendt geschaffene erste Sandmännchen überhaupt. Seit über 60 Jahren bringt das Sandmännchen jeden Abend eine Gute-Nacht-Geschichte und eine Prise Traumsand zu den Kindern. Für seine Reisen in die Heimat, in ferne Länder, Märchenwelten oder gar das Weltall hat er einen stattlichen Fuhrpark von mehr als 240 Fahrzeugen gesammelt. Ihre Vielfalt ist legendär.

Kutsche, Lokomotive, Trabant, Fahrradrikscha oder Heißluftballon? Immer bleibt es spannend, womit er auftaucht. Innovative Transportmittel wie ein Solarmobil ergänzen heute seine Flotte. Denn auch für das Sandmännchen ist Nachhaltigkeit wichtig. Begleitet wird das Sandmännchen von einigen Freunden, mit denen er in den Vorabendprogrammen des RBB, MDR und Kika erscheint. (fp)

Plauen Vogtlandmuseum, Nobelstraße 9-13, tgl. 10-18, Heiligabend 10-14 Uhr