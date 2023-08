Einer der erfolgreichsten, beständigsten und wandlungsfähigsten Entertainer Deutschlands beehrt Bad Elster mit einem Sommerkonzert der guten Laune: Sasha kommt in die Kultur- und Festspielstadt. Der gebürtige Westfale wurde in den 1990ern unter anderem mit Hits wie "If You Believe" und "I Feel Lonely" weltberühmt. Durch die Erschaffung der Kunstfigur Dick Brave und der passenden Band The Backbeats bewies er seine Wandlungsfähigkeit und durch die Teilnahme als Juror von Shows wie "The Voice Kids", als einer der ersten Gäste von "Sing meinen Song" und als Gewinner von "The "Masked Singer" ist Sasha mittlerweile ein Publikumsliebling aller Altersgruppen.

Der Mann mit den vielen Gesichtern bleibt aber seiner großen Leidenschaft - der Musik - immer treu. Anlässlich seines 50. Geburtstages hat er nun bereits auch seine Autobiografie veröffentlicht. (fp)

Bad Elster Naturtheater, Carl-August-Klingner-Str. 7, Sa 20 Uhr