Satter Gitarrensound im Kulturzentrum St. Barbara in Lichtentanne

Die Band of Friends zelebriert das Werk Rory Gallaghers. Für die aktuelle Tournee hat sich das Quartett um Gerry McAvoy einige Besonderheiten überlegt. Zum einen wird der in den USA lebende Gitarrist Davy Knowles mit dabei sein und zum anderen präsentieren sie ihr neues Studioalbum "Roll With The Punches" sowie ein Live-Doppelalbum, aufgenommen im legendären Cavern Club in Liverpool. Gerry McAvoy (Bass) spielte von 1971 bis 1991 mit Rory Gallagher und gründete 2012

die Band of Friends. Am Schlagzeug wird er von Brendan O'Neill begleitet. Auch er spielte zusammen mit Rory Gallagher. Aber auch die beiden neuen Bandmitglieder sind leidenschaftliche Rory Gallagher-Anhänger. Paul Rose wurde bei einem von Fender ausgeschriebenen Wettbewerb unter 1000 Gitarristen von Rory Gallagher persönlich zum Sieger ausgewählt. Davy Knowles wuchs auf der Isle of Man in der Irischen See auf, so dass er schon immer eine enge Beziehung zu Irland hatte. (fp)

Lichtentanne bei Zwickau Kulturzentrum St. Barbara, Hauptstraße 30, So 19 Uhr