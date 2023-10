Schau mit Tipps und Ratschlägen rund ums Bauen und Wohnen

Die Baumesse Immobau öffnet an diesem Samstag und Sonntag, 14. und 15. Oktober, jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr ihre Pforten im Kraftverkehr (Foto) an der Fraunhoferstraße 60. Bestandteil des Programms sind laut Veranstalter auch Fachvorträge zu aktuellen Themen wie beispielsweise energetisches Sanieren, Fotovoltaikanlagen, Heizen und Heizung sowie Förderung für unterschiedliche Maßnahmen am und im Bau. Informieren können sich Besucher zudem über Kamine und Wärmepumpen sowie Arbeiten und Vorhaben wie Bauen, Sanieren, Renovieren, Modernisieren und Sicherheit. Weiterhin gibt es Ratschläge und Tipps zu ökologischem Bauen, Energiesparkonzepten, Einrichtungen, Wohnausstattung und Finanzierung. Einblicke die Welt der Baumaterialien sowie des Handwerks und der Dienstleistungen sollen unter anderem auch Bestandteile der Messe sein. Ergänzende Informationen zum Programm der Messe, zu Ausstellern, zum Eintritt sowie zur An- und Abreise gibt es im Internet. (fp)

www.jeske-messen.de