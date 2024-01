Schau zeigt Werke einer Max-Pechstein-Ehrenpreis-Trägerin

Doris Ziegler (Foto) zählt zu den großen Namen der Leipziger Schule - und trotzdem ist die Künstlerin bis heute nur einem kleineren Publikum bekannt. Als Malerin prägte sie das Mehrfigurenbild der Leipziger Malerei auf ganz eigene Weise. Die Ausstellung "In den Booten. Doris Ziegler" anlässlich der Verleihung des Max-Pechstein-Ehrenpreises der Stadt Zwickau 2023, die nur noch bis Sonntag in den Kunstsammlungen Zwickau Max-Pechstein-Museum, Lessingstraße 1, zu erleben ist, ermöglicht einen umfassenden Einblick in das Gesamtwerk der Künstlerin. Lange Zeit war es der "kühle Blick", geschult an der neu-sachlichen Kunst der Zwischenkriegszeit, der ihr Schaffen prägte. Als ein Höhepunkt der Exposition kann, neben weiteren wichtigen Werkgruppen, der erstmals nahezu komplett gezeigte "Passagen"-Zyklus (1988-1994) gelten, heißt es in einer Presseinformation. Dieser bündelt in singulärer Weise die Erfahrung einer gesellschaftlichen Transformation ohne historische Parallele, den die Malerin inmitten der Friedlichen Revolution und der Umbrüche in den frühen 1990er-Jahren schuf. Am Samstag, 14 Uhr, findet eine exklusive Kuratoren-Führung mit Dr. Paul Kaiser durch die Ausstellung statt. Geöffnet ist die Schau bis Sonntag täglich in der Zeit von 11.30 bis 17 Uhr. (jarn)

