Schillerstück mit knalligen Bildern in Zwickau

Ferdinand liebt Luise und Luise liebt Ferdinand. Was einfach klingt, endet bei Schiller in einer Tragödie. Denn weil die beiden eine unterschiedliche Herkunft haben, gibt es einige, die etwas gegen die Verbindung einwenden. Luises Eltern fürchten, der junge Adelige könne ihre Tochter nur benutzen und sich bald nach einem anderen Zeitvertreib umsehen. Ferdinands Vater fürchtet genau das Gegenteil, nämlich, dass sich sein Sohn ernsthaft in die junge Bürgerliche verlieben könnte. Und schließlich ist da noch der Sekretär Wurm, der selbst ein Auge auf Luise geworfen hat ... In Zwickau ist eine verdichtete Fassung des Schillerstücks "Kabale und Liebe" zu sehen. Mit knalligen Bildern und dem Einsatz von Videotechnik knüpft die Inszenierung ästhetisch an "Frühlings Erwachen!" an und führt damit den Weg der Klassikerbefragung für junges Publikum fort. (fp)

Zwickau Gewandhaus, Hauptmarkt,

So 18 Uhr, Tickets in allen "Freie Presse"-Shops.