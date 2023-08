Schlager & Spaß mit Andy Borg: Sommer-Openair in Plauen

Schlagfertig, wortgewitzt und in den seltensten Fällen um eine Antwort verlegen, feiert Andy Borg dieses Jahr sein 40-jähriges Bühnenjubiläum. Nun kommt nach der Schlagerparade der Volksmusik, dem Musikantenstadl und der Stadlzeit der neueste Erfolgsgarant von Andy Borg: Schlager und Spaß! Mit diesem Programm gastiert Borg am heutigen Samstag ab 19.30 Uhr im Plauener Parktheater. Unterstützt wird er dabei von verschiedenen Künstlern aus dem Schlagerbereich. Die Zuschauer können sich hier auf eine ganz besondere Showbesetzung freuen und einen einzigartigen Abend erleben. Mit dabei sind Ramon Roselly, Daniela Alfinito und Markus Hoffmann. Eine geballte Ladung Schlager und eine große Portion fetzige Schlagerstimmung sind also garantiert. Wer sich kurzfristig entschließt, das Konzert nicht verpassen zu wollen, bekommt an der Abendkasse im Parktheater noch Eintrittskarten. (bju )