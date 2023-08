Schlagerstar Olaf Berger gratuliert Elsterberg zum 825. Geburtstag

In den historischen Mauern der Burgruine Elsterberg geht es am heutigen Samstag rund. Mit Erwähnung des Ritters Rayer begann die Entwicklung des Ortes vor 825 Jahren. Das Jubiläum feiern die Elsterberger mit einem dreitägigen Kellerfest, das am Freitag begann. Heute geht es auf der frisch sanierten Burgruine weiter. Der Eintritt ist frei. Höhepunkt ist ein historisch angehauchter Festakt, der ab 14.30 Uhr auf der Bühne über den Kellern im Oberen Burghof und unter den Augen des historischen Stadtpolizisten erwartet wird. Besucher erleben den Auftritt des historischen Stadtrates mit Bürgermeister und Stadtschreiber, hören Fanfarenklänge der Herolde und eine offizielle Festrede von Bürgermeister Axel Markert. Daran schließt sich ein einstündiger Auftritt des Dresdner Schlagerstars Olaf Berger an, der bereits 2008 in Elsterberg zu Gast war (Foto). Danach geht es mit den Schalmeien und den Rabenbrüder aus Auerbach weiter. Höhepunkt am Abend: Der Einzug der Armierten Schützengesellschaft Elsterberg 1912 ab 19.30 Uhr mit Proklamation des Schützenkönigs. Angekündigt wird das Kommen von Böllern der vereinseigenen Kanone "Gerhild". Die Elsterberger Band "Spur 13" lädt danach zum Tanz ein. Am Sonntag finden ab 9 Uhr ein Gottesdienst und ab 10 Uhr ein Frühschoppen mit den Elsterberger Musikanten statt. (jst Foto: Jürgen Stefaniak)