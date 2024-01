"Schlagersüßtafel" und Erinnerungen an alte Zeiten

Im Fritz-Theater kommt ab dem heutigen Freitag bis zum Monatsende insgesamt sechsmal "Schlagersüßtafel" auf die Bühne. Die Vorstellung am Sonntag ist bereits ausverkauft, doch an den anderen Vorstellungsabenden können Theaterfreunde in Erinnerungen an alte Zeiten schwelgen. Man schreibt das Jahr 1973, die FDJ, also die Freie Deutsche Jugend, begrüßt die "Bundis" im Volkseigenen Betrieb, also VEB, Kombinat Baumwolle Karl-Marx-Stadt, um ihnen den real existierenden Sozialismus zu zeigen. Das Treffen wird zu einem Austausch über das Leben in Ost und West. Dabei ist "Schlagersüßtafel" ein witziges Erwecken der Geschichte, aber auch eine Zeitreise. Es spielt die Amateurtheatergruppe des Fritz-Theaters (Foto). (fp)

Informationen über die einzelnen Vorstellungstermine und den Ticketkauf stehen im Internet.

www.fritz-theater.de