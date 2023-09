Schlingel-Festival in Chemnitz

Am Sonnabend ist es endlich soweit und das Internationale Filmfestival für Kinder und junges Publikum Schlingel startet in Chemnitz seine 28. Auflage. Bis zum 30. September heißt es endlich wieder "Film ab!" und zahlreiche Produktionen flimmern in den insgesamt fünf Chemnitzer Spielstätten über die große Leinwand. Insgesamt 171 Kurz- und Langfilme eröffnen damit einen Blick über den Tellerrand, in andere Kulturen, ferne Länder und das Leben von unseren Mitmenschen am anderen Ende der Welt. Insgesamt 126 Filme werden in diesem Jahr ins Rennen um einen der 23 Preise gehen. Bereits am Samstag startet um 11 Uhr das Kurzfilmprogramm für Kinder ab 4 Jahren im Cinestar, um 14.30 Uhr können hier Kinder ab 6 Jahren Kurzfilme schauen, von 17 bis 22.30 Uhr können dann Kinder und Jugendliche Spielfilme sehen, am Sonntag startet das Festivalkino um 10 Uhr mit dem Film "Lassie - Ein neues Abenteuer". (fp)

Chemnitz Cinestar, Neumarkt, Sa ab 11 Uhr, So ab 10 Uhr.