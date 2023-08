Die Schlösser- und Burgenfahrt rund um Schloss Augustusburg ist seit vielen Jahren der Treffpunkt für Oldtimerfreunde. In diesem Jahr führt die abwechslungsreiche Strecke am Wochenende durch das Erzgebirge. Die Teilnehmer fahren abseits der Hauptstraßen und entdecken dabei auch Industriedenkmäler und Kleinode historischer Eisenbahnen. Am Samstag, starten gegen 9 Uhr ausschließlich Motorräder bis Baujahr 1939 auf die Rundfahrt ins Westerzgebirge. Am Sonntag ist die Tour für die Motorräder und Pkw bis Baujahr 1985 ausgeschrieben. (fp)

Augustusburg Sa ab 9, So ab 10 Uhr