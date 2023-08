Schloss Rochlitz lockt mit Mitmach-Angeboten

Die Sommerferien sind zwar zur Hälfte bereits vorbei, doch das Schloss Rochlitz bietet weiter ein umfangreiches Sommerferienprogramm an. Bereits im Museumsrundgang finden sich zahlreiche spannende Mitmach-Angebote. Die kleinen Besucher können sich beispielsweise in einen echten Ritter oder in ein Burgfräulein verwandeln. In der Hauptmannstube geht es auf Zeitreise mittels einer VR-Brille. Die Besucher können Platz nehmen und den Raum in verschiedenen Epochen erkunden. Am Wochenende gibt es zudem wieder öffentliche Führungen. Am Sonnabend 15 bis 17 Uhr heißt es "Wie die Orgelpfeifen" - eine Erlebnisführung für Kinder und Familien mit Michael Kreskowsky. Am Sonntag 12.30 bis 14 und 15 bis 17 Uhr geht es unter dem Motto "Drauf geschissen" um Toiletten in früheren Zeiten. Anmeldungen für die Führungen sind unter Ruf 03737 492310o per E-Mail: rochlitz@schloesserland-sachsen.de. (fp)