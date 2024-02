Schnitzausstellung zeigt Krippen von privaten Leihgebern

Die biblische Weihnachtsgeschichte in Form einer Krippe mit Menschen-, Engel- und Tierfiguren im offenem Krippenstall oder in einer aufwendigen Modelllandschaft ist zur Weihnachtszeit allgegenwärtig - und darüber hinaus unter anderem in Pobershau bis jetzt. Wie vielfältig die Gestaltung der Krippen sein kann, zeigt noch bis zum 25. Februar eine Schau in der Schnitzausstellung "Die Hütte" im Marienberger Ortsteil Pobershau.

Verschiedene Darstellungsweisen und Krippen aus den unterschiedlichsten Materialien sind dazu von privaten Leihgebern zusammengetragen worden.

In der Galerie "Die Hütte" können die Besucher außerdem eine einmalige Schnitzausstellung unter dem Titel "Skulpturen in Holz wider das Vergessen" erleben. Diese Dauerausstellung zeigt in beeindruckender Art und Weise das Lebenswerk des Pobershauer Schnitzers Gottfried Reichel. (fp)

Marienberg Galerie "Die Hütte", OT Pobershau, Rathausstraße 10, Di-So 13-17 Uhr