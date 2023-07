Schöne Mineralien in Annaberg-Buchholz

Ein Muss für alle Liebhaber und Liebhaberinnen von Mineralien, Kristallen, Edelsteinen, Fachliteratur, Bergbauutensilien und Schmuck: die Internationale Mineralienbörse in Annaberg-Buchholz. Zur 26. Ausgabe zeigen 78 Aussteller aus Deutschland, Tschechien, Polen, Rumänien und Holland ihre Schätze in der Silberlandhalle. Eine Sonderschau und eine Tombola runden die Veranstaltung ab. Kostenfreie Parkplätze an der Silberlandhalle stehen zur Verfügung. Für Rollstuhlfahrer besteht die Möglichkeit, mit einem Fahrstuhl in die Ausstellung zu gelangen. Lassen Sie sich auch im Sommer 2023 verzaubern von der Vielfalt und Schönheit edler Steine, Kristalle und Erze. (fp)

Annaberg-Buchholz Silberlandhalle, Talstraße 8-10, Sa 9-16 Uhr und So 10-16 Uhr.