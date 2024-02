Schräger Humor mit Leiche

Ähnlich wie in der kultigen Horrorkomödie "Jennifers Body" vermischt sich auch in "Lisa Frankenstein" High-School-Drama mit blutigen Rachefantasien und Codys charakteristisch-schrägem Humor - ohne jedoch zu brutal oder explizit zu werden. Dabei erzählt sie die Emanzipationsgeschichte einer jungen Frau. Am liebsten verbringt sie ihre Zeit auf dem Friedhof und schwärmt für einen viktorianischen Junggesellen, dessen Leiche sie aus Versehen zum Leben erweckt. (dpa)

Lisa Frankenstein

USA 2024, 101 Min., Fantasy

Regie: Zelda Williams und Diablo Cody,

Darsteller: Kathryn Newton, Cole Sprouse, Liza Soberano, Henry Eikenberry, ab 16 Jahren

Bewertung:

Foto: Michele K. Short/Universal Pictures/dpa

Lisa Frankenstein

USA 2024, 101 Min., Fantasy

Regie: Zelda Williams und Diablo Cody,

Darsteller: Kathryn Newton, Cole Sprouse, Liza Soberano, Henry Eikenberry, ab 16 Jahren

Bewertung:

Foto: Michele K. Short/Universal Pictures/dpa