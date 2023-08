Schützi lädt zu großem Kinderfest nach Hohenstein-Ernstthal

Ihr Fell ist gelblich-braun bis graubraun gefärbt, das Gesicht ist dunkelrosa. Die Rede ist vom Berberaffen. Exemplare dieser Primaten werden am Sonntag "Stargäste" in Hohenstein-Ernstthal sein. Denn dort wird die Tradition der großen Kinderfeste wiederbelebt. Maskottchen "Schützi" (Foto) lädt kleine, große Kinder, Eltern, Großeltern zu Spiel, Spaß, Musik und Unterhaltung beim "Schützi - Das Kinderfest" ein. Auf der Showbühne werden nicht nur die Berberaffen das Publikum mit erstaunlichen Tricks unterhalten. Eine Kinder-Mitmach-Show oder eine Show des Karnevalsclubs "RO WE HE" sind nur einige wenige Höhepunkte. Die Ritterschaft zu Hohenstein bietet "Mittelalter zum Anfassen", es gibt eine Bastelstraße, Foto-Box oder einen Simulator mit einem echten Formel-1-Boliden. Es darf mit einer Gartenbahn mitgefahren werden, das Kletterzentrum Chemnitz ist mit einer Kletterwand vertreten, und auch die örtliche Jugendfeuerwehr ist natürlich dabei. Zu vielen weiteren Programmpunkten gehört auch ein Kinder-Flohmarkt. (fp)

Hohenstein-Ernstthal Schützenhaus+ HOT-Sportzentrum, Logenstr. 2, So 10-17 Uhr, Eintritt frei.