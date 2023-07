Schuhe aus und Spaß haben beim Erraten des Untergrundes

Mal Lust, über einen Barfußpfad zu laufen und dabei mit den nackten Füßen unterschiedliche Materialien und Stoffe zu fühlen? In der Lichtensteiner Miniwelt (Chemnitzer Straße 43) ist das möglich. In den laufenden Sommerferien wird dorthin immer mittwochs zu einem Aktionstag eingeladen. Am morgigen Mittwoch ist dabei zum ersten Mal Julian Brand alias Mr.Wolke mit seinen lustigen Ballonfiguren zu Gast. In der Zeit von 11 bis 16Uhr wird er sich unter die Besucher mischen und als sogenannter "Walking-Act" mitten im Publikum lustige Ballonfiguren modellieren, die behalten werden können, sagt Miniwelt-Marketingchefin Claudia Schmidt. Das alles passiert, während man sozusagen gerade auf Weltreise ist. Den in der Miniwelt kann man von Dresden nach Paris, London, Brüssel, Sydney und New York spazieren gehen. Und weil in der Realität viele dieser Ziele nur per Flugzeug erreichbar sind, kann man auch dem Flugzeugmodell einer A310 beim Start und der Landung zusehen. Geöffnet ist von 9 bis 18 Uhr. (jarn)