Schwedischer Meisterorganist an der Orgel im Freiberger Dom

Hans Fagius, einer der aktivsten und international bekannten schwedischen Konzertorganisten, gibt am heutigen Donnerstag, 19.30 Uhr ein Konzert im Freiberger Dom. Am Konzertabend erwartet die Gäste ein Klangblumenstrauß aus barocken und romantischen Werken von G. Muffat, B. Pasquini, J. S. Bach und R. Schumann. Der renommierte Musiker Hans Fagius wurde 1951 geboren, lebt in Lund und ist Professor am Königlich Dänischen Musikkonservatorium Kopenhagen. Er ist weltweit zu Gastkonzerten unterwegs. Für seine Tätigkeit als Organist wurde er 2019 mit der Medaille des Royal College of Organist's in England geehrt. Der Dom mit seiner beeindruckenden Akustik und der majestätischen Großen Silbermann-Orgel bietet die perfekte Kulisse für dieses außergewöhnliche Konzerterlebnis. Tickets zu 9 Euro gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse. (fp)