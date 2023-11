Sebastian Koch und Daniel Hope in Bad Elster

Am Freitag beehren gleich zwei internationale Bühnenweltstars das König Albert Theater in Bad Elster: "Vorhang auf für Daniel Hope und Sebastian Koch! " "Der Mensch ist unglücklich, weil er nicht weiß, dass er glücklich ist", soweit Dostojewski. Das Paradies - ein Sehnsuchtsort, eine Utopie? Oder vielleicht etwas ganz anderes? Erwartet es uns am Ende des Lebens? Ist es verloren oder können wir es sogar wiedererwecken? Oder braucht es das Paradies gar nicht, um glücklich zu sein? Um solche Gedanken und Fragen dreht sich dieser aus Texten und Tönen fein abgestimmte Abend mit zwei international gefeierten Publikumslieblingen. Auszüge aus der Bibel und dem Koran sowie Texte von Goethe, Nietzsche, Droste-Hülshoff, Jelinek, Brecht und anderen liefern vielstimmige Antworten und werfen neue Fragen auf, gespiegelt an impressionistischen, illusionslosen und hoffnungsfrohen Klängen. (fp)

Bad Elster König Albert Theater, Theaterplatz 1, Fr 19.30 Uhr, Tickets in allen "Freie Presse"-Shops.