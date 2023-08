Seeberplatz soll wieder zur Partyzone werden

Für zwei Tage soll sich der Seeberplatz (Foto) an diesem Samstag und Sonntag erneut in eine Feier- und Festmeile verwandeln. Denn dann findet das zweite Seeberplatz-Fest statt. Nach einer Erstauflage 2022 soll auch in diesem Jahr wieder am Ufer der Chemnitz gefeiert werden. Los geht es am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr. Die Gäste können sich laut Veranstalter auf Livemusik, Discjockeys, das Chemnitzer Entenrennen sowie ein Pyur-Kinderland freuen. Zudem will Marktfrau Karoline zu Führung rund um den Seeberplatz einladen. Ebenfalls zum Fest zu erleben: ein Streetfood-Markt. Der Eintritt zur Veranstaltung auf dem Areal an der Markthalle ist frei. Weitere Informationen zum Fest sind im Internet zu finden. (fp)

www.seeberplatz.de