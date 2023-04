Seine Texte sind "intelligent und wortgewaltig"

Jonas Greiner gilt als Nachwuchshoffnung der ostdeutschen Comedy- und Kabarettszene. Er gastiert am Freitag im Alten Gasometer in Zwickau, Kleine Biergasse 3. Der 24-Jährige ist seit 2019 mit seinem ersten Soloprogramm "In voller Länge" unterwegs. Er schafft es darin, Gesellschaftskritik und lustige Alltagsgeschichten zu verbinden und verpackt diese in intelligenten und wortgewaltigen Texten, schreibt der Veranstalter. 2019 wurde Jonas Greiner mit dem "Güldenen August" der Humor-Zone Dresden ausgezeichnet, den er von Olaf Schubert überreicht bekam und damit zum Newcomer des Jahres gekürt wurde. "Du bist der Größte", sagte Schubert - angesichts seiner Körpergröße von 2,07 Meter ist diese Einschätzung wohl zutreffend. Die Veranstaltung am Freitag ist der Ersatztermin für die am 11. März 2022 geplante. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. An der Abendkasse kosten Tickets 22Euro. Beginn ist 20 Uhr. (fp)