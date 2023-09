Seltener Einblick in die Welt historischer Hochgarage

Im Chemnitzer Fahrzeugmuseum an der Zwickauer Straße 77 wird noch bis in den Oktober hinein die Sonderschau "Geheime Entwicklungen: DDR-Rennräder von Textima" gezeigt. "In den 1980er-Jahren befand sich die gesamte Fahrzeugindustrie der DDR in einem Zustand von Stagnation und einem immer größeren Abstand zu internationalen Entwicklungen und Standards", erinnert Ludwig Karsch, Vorsitzender des Museumsvereins. "Im Gegensatz dazu standen die Textima-Rennfahrräder. Sie entstanden in einer kleinen Fabrik auf der Karl-Marx-Städter Nordstraße in Handarbeit und nach modernsten Erkenntnissen und Technologien." Von dieser Geschichte erzählt die Ausstellung. Zugleich gibt es in dieser Woche zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 10. September, die Chance, etwas über die Geschichte und den Aufbau der historischen Hochgarage an der Zwickauer Straße zu erfahren. Denn von 18.30 bis 20 Uhr gibt Gästeführerin Karin Meisel ihr Wissen dazu bei einer Führung preis. Dazu wird vom Museum um Voranmeldung gebeten. Das ist unter der Adresse post@fahrzeugmuseum-chemnitz.de oder der Telefonnummer 0371 2601196 möglich. (fp)