Semino Rossi in Bad Elster

Er gilt als einer der großen Publikumslieblinge im deutschsprachigen Raum und beehrt das erste Mal Bad Elster: Semino Rossi! Gefühlvolle Schlager gepaart mit lateinamerikanischem Temperament - das ist das Markenzeichen des Wahl-Österreichers. Aufgewachsen in Argentinien wurde ihm die Musik in die Wiege gelegt. Der Vater war Tango-Sänger, die Mutter Pianistin. Der Erfolg kam dann nach 16 Jahren in Europa wahrlich über Nacht: Mit seinem ersten Album "Alles aus Liebe" schaffte er den Sprung nach ganz oben. Er brillierte bei den ganz großen Fernsehsendungen, bezauberte mit seinen Auftritten in den "Festen der Volksmusik" und im "Musikantenstadl" ein Millionenpublikum. Auf seiner aktuellen Tour lässt er nun auch die Herzen der Damenwelt Bad Elsters höher schlagen: Begleitet von seiner Band wird er seine Hits und auch seine neuen Songs präsentieren. (fp)

Bad Elster Naturtheater, Carl-August-Klingner-Straße 7, Fr 20 Uhr, Tickets in allen "Freie Presse"-Shops.