Silbermond spielen am Elbufer in Dresden

Erst kürzlich haben Silbermond - knapp drei Jahre nach dem letzten Nummer-Eins-Album "Schritte" - ihre neue Single "Auf Auf" veröffentlicht und damit das nächste musikalische Kapitel eingeläutet. "Auf Auf" ist zugleich hoffnungsvoll und melancholisch und soll ermutigen, den Kopf zu heben und sich nicht unterkriegen zu lassen. Für ihre Heimatregion Sachsen hat sich die Bautzener-Band etwas ganz Besonderes ausgedacht. Nach furiosen ausverkauften Konzerten bei den Filmnächten am Elbufer, wird diese Tradition fortgesetzt. Doch 2023 werden Silbermond - zusätzlich zu einem Elbufer-Open-Air - zwei weitere Shows in Dresden spielen. Ein Clubkonzert im Beatpol und eines im Dresdner Schlachthof. Zum einen bietet das die Gelegenheit ihren Fans im intimeren Rahmen zu begegnen, zum anderen ist es den Bandmitgliedern wichtig, die Clublandschaft und in ihrer Heimat zu unterstützen. (fp)

Dresden Elbufer, Sa 19.30 Uhr