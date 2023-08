Traditioneller Bestandteil der Freiberger Sommernächte ist das Singen im Ambiente des Hofes von Schloss Freudenstein. Sängerinnen und Sänger aus Freiberg und Umgebung gestalten zusammen mit Musikern ein Programm, in das auch das Publikum eingebunden wird. Rund 250 Sängerinnen und Sänger werden am Sonntag dabei sein, unter anderem der Stadtchor Freiberg, der Chor der Musikschule, die Freiberger Bergsänger, der Männerchor Oberschöna, der Knappschaftschor und "terzschlag". Ergänzt wird das Vokalsingen durch Beiträge des Bergmusikkorps Saxonia. Alle Chöre sind ab 13.45 Uhr in der Burgstraße und auf dem Obermarkt zu erleben. Von der Petersstraße kommend, sammeln sie alle Singbegeisterten ein. 15 Uhr startet ein buntes Programm im Hof des Schlosses. Zusammen mit dem Bergmusikkorps werden Volkslieder und das Steigerlied gesungen. (fp)

Freiberg Schloss Freudenstein, Schlossplatz 4, So 15 Uhr