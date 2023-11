Siobhan Miller beim Folkherbst in Plauen

Nur sieben Jahre nach dem Start ihrer Solokarriere gehört Siobhan Miller, die beim Wertungskonzert im Rahmen des Folkherbstes am Freitag in Plauen zu erleben ist, zur Spitze der schottischen Folkszene. Mit ihrer fesselnden Stimme hat die im schottischen Midlothian geborene, multitalentierte Sängerin/Songwriterin bereits viele Preise gewonnen. Live hat sich Siobhan Miller in die Herzen von Fans in Großbritannien, Irland, Österreich, Deutschland, Schweden, Italien, der Schweiz, Kanada, Barbados und den USA gespielt und begeisterte auf zahlreichen großen Folk-Festivals. Bei ihrer Deutschland-Tournee wird die atemberaubende Sängerin ihr mittlerweile fünftes Album vorstellen: Bloom. Eine Veröffentlichung, die sich wie eine Blume in der Wüste aus den dunklen Pandemiezeiten entfaltet und klassische Scots-Songs auf einzigartige und aufregende Weise zelebriert. Begleitet wird Miller von einer kleinen Band. (fp)

Plauen Malzhaus, Alter Teich 7-9, Fr 20 Uhr, Tickets in allen "Freie Presse"-Shops.