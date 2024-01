Söhne Mannheims im Bürgergarten Stollberg

Die Söhne Mannheims kommen am 19. Januar 2024 nach Stollberg. Im Bürgergarten werden sie ihr neues Projekt "Söhne Mannheims PIANO" präsentieren. Auf dem Programm stehen neben Söhne-Klassikern wie "Und wenn auch ein Lied", "Geh davon aus" oder "Das hat die Welt noch nicht gesehen" auch neue Songs der Söhne wie "Moral", "Miracle" oder die kürzlich erschienenen Hit-Singles "Eine Million Lieder" und "Mut". "Wir freuen uns sehr, dass wir die Söhne Mannheims in Stollberg begrüßen dürfen", sagt Bürgermeister Ralf Popp. "Die Band ist eine Institution in der deutschen Musiklandschaft und ihre Konzerte sind immer ein Erlebnis." Die 1995 gegründeten Söhne Mannheims haben bisher 18 Studioalben veröffentlicht, die insgesamt 18 Gold- und 8 Platin-Auszeichnungen erhalten haben. Die Söhne Mannheims sind bekannt für ihre sozialkritischen Texte und ihre energiegeladenen Live-Auftritte. (fp)

Stollberg Bürgergarten, Hohensteiner Str. 16, Fr 20 Uhr, Tickets in allen FP-Shops.