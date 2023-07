"Sommer, Blech und Hollywood" in Mittelsachsen

Die Mittelsächsische Philharmonie gastiert am Wochenende im Freiberger Schlosshof und auf dem Döbelner Niedermarkt. Unter dem Motto "Sommer, Blech und Hollywood" verbinden sich sommerliche gute Laune, Klassiker des Kinos und mitreißende Filmmusik zu einem Konzerterlebnis der besonderen Art, heißt es in der Ankündigung. Generalmusikdirektor Attilio Tomasello zeigt sich mit dem cineastisch orientierten Programm von einer ungewohnten Seite. Mit maximaler Dynamik beschwören die Mittelsächsische Philharmonie, allen voran die Blechbläser des Orchesters, Sternstunden Hollywoods im speziellen Klang: Am heutigen Samstag, 20 Uhr im Hof von Schloss Freudenstein in Freiberg und am Sonntag um 17 Uhr in Döbeln am Stiefelbrunnen. (fp)