Sommercartoon: Um die Ecke denken ausdrücklich erwünscht

Einbildwitze von "Hösti" laden derzeit in der Göltzschtalgalerie Nicolaikirche in Auerbach die Besucher ein, um die Ecke zu denken. In der traditionellen Ausstellung Sommercartoon sind noch bis zum 16. September Karikaturen von Stephan Höstermann zu sehen. Der in der Cartoon-Welt als "Hösti" bekannte Zeichner von der Nordseeinsel Norderney nimmt die Betrachter mit in seine nordische Heimat zu Fischerbooten, Strand, Leuchttürmen und Deich und lässt seine tierischen Freunde frech parlieren. Dabei lässt Hösti alles politische Ränkespiel unserer kompliziert gewordenen Zeit außen vor, rückt dafür winzige Alltagsdialoge in den Fokus. Hösti spielt mit Worten und Doppeldeutigem. Zeigt Kontraste auf zwischen Worten und dem, was dahinter stecken kann, wenn man um die Ecke denkt. Sommercartoon ist in der Nicolaikirche mittwochs bis freitags, 11 bis 18 Uhr und samstags, 14 bis 18 Uhr zu sehen. (cze/lh)