Sommerkino startet in Leipzig

Sechs Dokumentarfilme, vier Leinwände und sehr viel frische Luft - das DOK Leipzig Sommerkino zeigt erneut ehemalige Festivalfilme in den Leipziger Open-Air-Kinos. Neben Publikumslieblingen aus dem letzten Jahr präsentiert das Festival auch den Gewinnerfilm des Goldenen Löwen bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig, Laura Poitras' "All the Beauty and the Bloodshed" über die Fotografin Nan Goldin (Foto), die sich während der Opioid-Krise in den USA gegen einen Pharmakonzern einsetzte (am 13. Juli). Ein weiterer Filmabend führt das Publikum in die Kleinstadt Quartzsite in Arizona, in der jedes Jahr zahlreiche US-Amerikaner campieren, um Winterflucht zu begehen und die als Schauplatz im Film "Nomadland" bekannt wurde ("One Road to Quartzsite" - 20. Juli). Im Mittelpunkt von "The Pawnshop" (27. Juli) steht das größte Pfandhaus in Polen. (fp)

Leipzig verschiedene Open-Air-Kinos, ab 13. Juli je donnerstags 21.30 Uhr